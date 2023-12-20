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В России прекращены девять дел против отправившихся служить уклонистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В России прекращены девять дел против уклонявшихся от армии «новых» граждан страны. Об этом 19 декабря сообщил источник ИА «Регнум».

Собеседник агентства сообщил, что девять человек раскаялись и отправились служить в Вооруженные силы (ВС) России, поэтому дела в отношении них были прекращены.

Следственные органы возбудили уже 52 уголовных дела об уклонении так называемых натурализованных граждан РФ от воинской службы. Три дела направлены в суд, по двум из них вынесены обвинительные приговоры. В отношении 14 подозреваемых идут следственные действия, пятерым из них предъявлены обвинения и избраны меры пресечения. Еще 26 «новых» граждан России, «забывших» о гражданском долге, объявлены в розыск.

Источник агентства сообщил, что в общей сложности следователи выявили 569 человек, которые недавно получили российское гражданство. Их поставили на воинский учет, а 103 человека из этого числа отправили проходить срочную службу.

Самое большое количество уголовных дел было возбуждено в Новой Москве и Западном административном округе столицы — по восемь. Меньше всего таких дел возбуждено на юге и юго-востоке столицы — по три.

«Наибольшее количество фигурантов, конечно, скрываются. Их потихоньку задерживают. Так, например, обвиняемый по одному из уголовных дел, гражданин РФ Махмадиев, скрылся прямо со сборного пункта военкомата. В отношении гражданина завели дело, заочно его арестовали и объявили в розыск. Задержали беглеца уже в Белоруссии. В ближайшее время его этапируют на новую родину для дальнейшего расследования уголовного дела и суда», — сообщил источник.

Отмечается, что многие из тех, кто скрывался от воинской службы, когда их находят, предпочитают урегулировать проблемы с законом бесконфликтным путем и отправляются на срочную службу. Однако есть и те, кто отказывается идти служить, в таких случаях дело доходит до суда.

«По двум уголовным делам суды вынесли обвинительные приговоры. Чертановский районный суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа 100 тыс. рублей, Кунцевский райсуд назначил другому фигуранту уголовного дела наказание в виде штрафа 60 тыс. рублей», — подытожил собеседник.

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Ранее, 15 декабря, суд в Челябинске впервые в России принял решение о лишении гражданства двух братьев, 21 года и 24 лет, приехавших из ближнего зарубежья, за уклонение от военной службы. Теперь мигранты должны будут покинуть Россию, или же их депортируют.

До этого, 13 декабря, в пресс-службе МВД России по Москве сообщили о первом лишении приобретенного гражданства за совершенное в РФ уголовное преступление. Правоохранители изъяли у двух мужчин российские паспорта из-за привлечения их к ответственности по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Приобретение, хранение, перевозка и изготовлении наркотических средств в крупном размере»).

Глава правительства РФ Михаил Мишустин 24 октября заявил, что требуется уделить особое внимание вопросам безопасности, учитывая значительные миграционные потоки в Россию. По его словам, совершенные мигрантами правонарушения вызывают в обществе широкий резонанс, поэтому особенно важно им препятствовать.

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