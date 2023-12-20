В Госдуме назвали печальным голосование ряда стран против резолюции России

Голосование ряда стран против резолюции России по борьбе с героизацией нацизма показало миру, кто живет по двойным стандартам. Об этом 20 декабря заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Этот документ поддержало, как мы видим, большое количество участников, и много очень стран являются соавторами этого документа. Мы продвигали, продвигаем и будем продвигать эту тему, потому что она очень актуальная. Мы видим, что происходит в мире, и это важно. И то, что некоторые страны выступают против, — это очень печально. Но это, с другой стороны, показывает всему миру, кто живет по двойным стандартам, а кто честно и справедливо отстаивает правильные идеалы демократии в мире», — приводит слова Чепы «Дума ТВ» для «Известий».

ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма накануне, 19 декабря. Документ поддержали 118 стран, 49 выступили против, 14 воздержались. В числе выступивших против — Канада, США, Украина и Япония, за — Алжир, Боливия, Бразилия, Китай и Куба.

20 декабря зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая отметила, что большинство стран — членов ГА ООН понимают, что борьба с нацизмом и неонацизмом необходима. Представители стран Запада начали придумывать разные способы объяснения своего голоса, однако на самом деле они всё время были настроены негативно по отношению к принятой ранее резолюции, отметила дипломат.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что принятие российской резолюции является хорошей новостью, Москва приветствует всех, кто поддержал документ.