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Эксперт рассказал о больших поставках российского СПГ в Японию

Япония в ноябре нарастила импорт российского СПГ: мнение эксперта Митраховича
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Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
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В ноябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2022-го Япония нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 46,9%. Об этом говорится в отчете японского минфина. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что в целом, по статистике за год, страна импортирует большие объемы СПГ из РФ.

Эксперт уточнил, что от месяца к месяцу ситуация с импортом может быть разная: это может быть связано с изменениями поставок конкурентов, особенностями работы заводов, которые были на профилактике, с предприятиями, которые производят или которые потребляют газ и т.д.

«Если в принципе говорить про импорт Японией российского газа, то действительно [поставляются] довольно большие объемы. Чуть меньше 10% — около 9% — всего газа, который потребляет Япония, — это газ, который приходит из России от завода «Сахалин-2», где японцы по-прежнему являются акционерами. Компании Mitsubishi и Mitsui согласились там переоформиться, когда было создано новое юридическое лицо после ухода компании Shell из этого проекта. Так что для Японии это действительно важный объект, важное направление для импорта газа», — сказал Митрахович.

Трубопроводных поставок газа в стране нет, а также нет газотранспортной сети, которая бы связывала между собой всех японских потребителей, поэтому для этого государства СПГ — самый лучший вариант, объяснил эксперт. Он также обратил внимание на то, что «Сахалин-2» находится рядом с Японией.

«Думаю, что отказываться от него не будут, поставки будут достаточно большие. Они могут варьироваться от месяца к месяцу. Но в целом по году это чуть меньше 10% потребления всего газа в Японии. Это, конечно, очень много», — заключил Митрахович.

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Ранее, 4 ноября, вице-премьер Александр Новак в рамках выставки-форума «Россия» сообщил, что РФ в 2023 году произведет приблизительно 30 млн т СПГ. К 2030 году в стране планируется выйти на уровень производства СПГ порядка 100 млн т, добавил он. Вице-премьер подчеркнул, что стоит задача занять долю в 20% в мировом производстве. Пока доля РФ составляет около 8%.

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