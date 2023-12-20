Американская газета The Washington Post в среду, 20 декабря, убрала рубрику, посвященную Украине, с главной страницы сайта.

С февраля прошлого года издание публиковало материалы об украинском конфликте в отдельной рубрике, ссылка на которую размещалась на главной странице сайта между разделами «Мнения» и «Стиль». Еще накануне рубрика с Украиной, по данным веб-архива, присутствовала.

Теперь прочитать статьи о ситуации на Украине можно в разделе «Мир» вместе с другими материалами и заметками о международных делах.

Ранее, 15 декабря, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил в беседе с «Известиями», что Запад давно устал от темы украинского конфликта и президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Чепы, множество фактов говорит о том, что западные политики не хотят с ним решать какие-то конкретные задачи. При этом принятия определенных решений по Украине не хотят ни европейские, ни американские политики.

В начале декабря лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо указал на то, что американское общество устало от темы Украины и выделения помощи Киеву. По его словам, люди не верят в победу Украины и списывают со счетов ее президента Зеленского.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.