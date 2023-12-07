Французский политик рассказал об отсутствии у американцев веры в победу Украины

Американское общество устало от постоянной помощи Киеву, люди не верят в победу Украины и списывают со счетов ее президента Владимира Зеленского. Об этом 7 декабря рассказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Отказ от финансовой помощи Киеву — катастрофа для Зеленского. В американском обществе устали от отправки денег и оружия на Украину на фоне ее разгрома. Приоритетом для США теперь становятся их собственные проблемы. Кроме того, приближаются президентские выборы 2024 года, этот политический контекст также оказывает влияние на украинский вопрос», — отметил он в разговоре с ТАСС.

Также политик подчеркнул, что американцы сосредоточены на своих внутренних задачах и ближневосточном конфликте. Проблемы Киева отошли для них на второй план, американцы не верят в его победу, добавляет он. Вслед за США поддержку Украины прекратят и члены Евросоюза, потому что такая позиция будет для них комфортной, считает Филиппо.

Политик уверен, что Европа готова давать громкие обещания Украине, однако на суть это не повлияет.

«Наиболее ярые европеисты скажут, что Евросоюзу необходимо прийти на смену США в вопросе направления денег и оружия Киеву. Однако дальше слов дело не пойдет: у Евросоюза и его членов нет ни военных, ни финансовых средств, чтобы обеспечить эту преемственность. Кроме того, у них нет и такого желания. Мы уже видели, как Польша отворачивалась от Украины. Мы уже наблюдали раздражение, которое Зеленский вызывал у стран Восточной Европы из-за сельскохозяйственного экспорта. Мы видели, что Германия много говорит, но уже многие месяцы не направляет Киеву ничего существенного», — рассказал Филиппо.

Ранее, 6 декабря, в сенате США заблокировали вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине. В данном законопроекте также была предусмотрена помощь Израилю и Тайваню.

В тот же день президент США Джо Байден призывал конгресс срочно утвердить запрос о поддержке Киева. Он отметил, что это первоочередная задача для конгресса — обеспечение интересов национальной безопасности страны и партнеров. Однако отклик Байден не получил.

До этого, 4 декабря, телеканал NBC News со ссылкой на представителей конгресса сообщил, что Демократическая и Республиканская партии США, пытаясь достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, провалили переговоры в отношении запроса американского президента Джо Байдена о дополнительной поддержке Израиля, Тайваня и Украины.

В свою очередь, Джейк Салливан заявил в тот день на брифинге, что американскому конгрессу стоит как можно скорее предоставить дополнительные средства администрации США, чтобы осуществление помощи Украине не прекратилось.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.