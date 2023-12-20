В Ингушетии прошли обыски у подозреваемых в убийстве свидетеля по делу о терроризме

В Ингушетии полиция провела обыски у троих из подозреваемых в убийстве свидетеля по уголовному делу о терроризме, связанному с членами секты «Батал-Хаджи» (признана террористической организацией в РФ), у них изъяли гранаты. Об этом в среду, 20 декабря, сообщили источники «Известий».

По их данным, обыски в ходе оперативно-разыскных мероприятий по делу прошли накануне по месту жительства задержанных 1972, 1974 и 1982 годов рождения, а также в автомобиле одного из них.

Правоохранители обнаружили у подозреваемых несколько ручных осколочных гранат РГД-5. В отношении всех троих были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Ранее, 16 декабря, 39-летнего мужчину расстреляли на дороге, соединяющей Назрань и Сурхахи. Неизвестные на белой Lada Priora подъехали к черной Toyota Camry и расстреляли 39-летнего водителя. Мужчина скончался от полученных травм, среди которых были и многочисленные ранения в голову.

После произошедшего злоумышленники сожгли свой автомобиль. Тогда же сообщалось, что в убийстве подозреваются члены группировки «Батал-Хаджи».

19 декабря стало известно о задержании в Ингушетии четверых подозреваемых в убийстве. Розыск остальных участников преступления продолжается.