В Ингушетии задержаны подозреваемые в убийстве свидетеля по делу о терроризме

В Ингушетии задержаны четверо подозреваемых в убийстве местного жителя, который был свидетелем по уголовному делу о терроризме, связанному с членами секты «Батал-Хаджи» (признана террористической организацией в РФ). Об этом во вторник, 19 декабря, сообщили источники «Известий».

Розыск остальных участников преступления продолжается.

39-летнего мужчину расстреляли 15 декабря на дороге, соединяющей Назрань и Сурхахи. Неизвестные на белой Lada Priora подъехали к черной Toyota Camry и расстреляли 39-летнего водителя. Мужчина скончался от полученных травм, среди которых были и многочисленные ранения в голову. После произошедшего злоумышленники сожгли свой автомобиль.

Возбуждено уголовное дело. В убийстве подозреваются члены группировки «Батал-Хаджи».

Ранее, 4 декабря, в Ингушетии неизвестные обстреляли машину полицейского. На автомобильной дороге Р-217 «Кавказ» из автомобиля Toyta Camry четыре раза выстрелили по автомобилю сотрудника полиции, мужчина не пострадал.