В Ингушетии неизвестные обстреляли машину полицейского. Об этом 5 декабря сообщил «Известиям» начальник ОИиОС МВД по Ингушетии Арсамак Аушев.

Он уточнил, что нападение произошло вечером 4 декабря на автомобильной дороге Р-217 «Кавказ». Неизвестные на автомобиле Toyta Camry четыре раза выстрелили по автомобилю сотрудника полиции.

В результате случившегося сотрудник не пострадал.

Правоохранительные органы проводят мероприятия по установлению личности преступников и их задержанию.

Ранее, 22 ноября, силовик получил ранение в перестрелке с пособником боевиков в Ингушетии. Как уточнялось, при попытке задержания подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия, причинив ранение одному из сотрудников правоохранительных органов. После этого в результате ответных мер мужчина был нейтрализован.