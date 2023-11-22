Один силовик получил ранение в перестрелке с пособником боевиков в Ингушетии
Силовик получил ранение в перестрелке с пособником боевиков в Ингушетии. Об этом 22 ноября сообщает следственное управление СК по республике.
«При попытке задержания подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия, причинив ранение одному из сотрудников правоохранительных органов. После этого в результате ответных мер мужчина был нейтрализован», — говорится в сообщении СК в Telegram-канале.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). На месте происшествия изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.
По уголовному делу назначены судебные экспертизы, ведутся следственные действия.
Ранее в этот день в городе Сунже в Ингушетии ликвидировали пособника разыскиваемых членов бандгруппы. Источник «Известий» в силовых структурах сообщил, что при задержании мужчина открыл огонь в сторону правоохранителей. В результате боестолкновения бандит был нейтрализован силовиками.
Источник уточнил, что ликвидированный входил в преступную группу, занимавшуюся разбойными нападениями на наркозависимых граждан. Сейчас проверяется связи ликвидированного с разыскиваемыми террористами Амирханом Гуражевым, Адамом Оздоевым. По данным правоохранителей, они переводили друг другу денежные средства.