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В Ингушетии ликвидирован оказавший сопротивление силовикам пособник боевиков

ФСБ: в Ингушетии ликвидирован оказавший сопротивление силовикам пособник боевиков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Ингушетии ликвидирован пособник боевиков, оказавший вооруженное сопротивление силовикам. Об этом сообщает 22 ноября региональное УФСБ России.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции получена информация о месте нахождения пособника разыскиваемых членов бандгруппы в городе Сунже Республики Ингушетия», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

При задержании мужчина открыл огонь в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате боестолкновения бандит был нейтрализован силовиками. В настоящее время его личность устанавливается.

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В апреле глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что в республике нейтрализовали одного из участников подпольной бандитской группировки. Вычислив место нахождения преступника, силовики предложили ему сдаться добровольно, однако вооруженный мужчина попытался скрыться. В процессе побега он получил ранение и был задержан.

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