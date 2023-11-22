В Ингушетии ликвидирован оказавший сопротивление силовикам пособник боевиков

В Ингушетии ликвидирован пособник боевиков, оказавший вооруженное сопротивление силовикам. Об этом сообщает 22 ноября региональное УФСБ России.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции получена информация о месте нахождения пособника разыскиваемых членов бандгруппы в городе Сунже Республики Ингушетия», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

При задержании мужчина открыл огонь в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате боестолкновения бандит был нейтрализован силовиками. В настоящее время его личность устанавливается.

В апреле глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что в республике нейтрализовали одного из участников подпольной бандитской группировки. Вычислив место нахождения преступника, силовики предложили ему сдаться добровольно, однако вооруженный мужчина попытался скрыться. В процессе побега он получил ранение и был задержан.