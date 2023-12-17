От полученных травм в больнице Ингушетии скончался свидетель по делу о терроризме
В больнице в Ингушетии после нападения скончался свидетель по уголовному делу о терроризме, связанному с членами секты «Батал-Хаджи» (признана террористической организацией в РФ). Об этом сообщил источник «Известий» в субботу, 16 декабря.
Несмотря на борьбу медиков за жизнь пациента, он скончался от полученных травм, среди которых были и многочисленные ранения в голову.
Ранее в тот же день сообщалось, что в Ингушетии произошло нападение на 39-водителя черной Toyota Camry, который проходил свидетелем по делу против группировки. К автомобилю подъехала белая Lada Priora, после чего находившиеся в ней неизвестные расстреляли машину из автомата Калашникова.
Как следует из опубликованных видеокадров, автомобиль изрешечен пулями, разбиты стекла. На полу салона иномарки видна кровь.
После произошедшего злоумышленники сожгли автомобиль, на котором передвигались. В убийстве подозреваются члены группировки «Батал-Хаджи».