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Происшествия
Машину со свидетелем по делу о терроризме расстреляли в Ингушетии

Машину со свидетелем по делу о терроризме расстреляли в Ингушетии

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Фото: РЕН ТВ
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Легковой автомобиль расстреляли из автомата Калашникова в Ингушетии, в машине находился свидетель по уголовному делу о терроризме. Об этом 16 декабря сообщил «Известиям» источник.

Как следует из опубликованных видеокадров, автомобиль изрешечен пулями, разбиты стекла. На полу салона иномарки видна кровь.

Нападение произошло накануне вечером на дороге, соединяющей Назрань и Сурхахи. Неизвестные на белой Lada Priora подъехали к черной Toyota Camry и расстреляли 39-летнего водителя.

Несколько пуль попали потерпевшему в голову, но он выжил. Сейчас он находится в реанимации одной из больниц Назрани.

После покушения на убийство злоумышленники сожгли машину, на которой передвигались.

В региональном главке Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — уточнили в ведомстве.

В убийстве подозреваются члены секты «Батал-Хаджи» (признана террористической организацией в РФ).

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Ранее, 4 декабря, в Ингушетии неизвестные обстреляли машину полицейского. На автомобильной дороге Р-217 «Кавказ» из автомобиля Toyta Camry четыре раза выстрелили по автомобилю сотрудника полиции, мужчина не пострадал.

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