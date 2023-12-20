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Родные избитой в пансионате Новокузнецка пенсионерки забрали ее домой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Родственники избитой в одном из пансионатов Новокузнецка пожилой женщины забрали ее из учреждения домой. Об этом 20 декабря они рассказали «Известиям».

«Решили бабушку забрать. Две недели назад привезли ее, она сама ходила, по ступенькам поднималась. Сама зашла, сама поднялась. Две недели прошло, сейчас сидит в инвалидном кресле», — сообщила родственница пострадавшей Елена Ноздрина.

Она отметила, что пенсионерку привезли в пансионат с двумя полными сумками с вещами, от которых почти ничего не осталось. По ее словам, также исчез один из двух мобильных телефонов, которые родные оставляли женщине.

В свою очередь, управляющая учреждения заявила, что один телефон нашли и вернули. Пропажу второго она объяснить затруднилась.

«Сейчас разбирается Следственный комитет. Пускай разбирается так, как оно есть», — сказала она.

По словам Ноздриной, рекламу пансионата увидели в Москве ее дети, и на этих кадрах всё было представлено красиво.

«Я так думаю, что там процветает воровство. Я думала, что за 34 тысячи [рублей] в месяц бабушка будет у нас как в раю, а оказывается, нет. Она реально попала в ад, где избивают и воруют», — поделилась родственница пострадавшей.

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Об избиении пожилой женщины в пансионате Новокузнецка накануне рассказали она сама, ее внук и невестка. Со слов внука, до этого пенсионерка проживала с его отцом, однако из-за ухудшения здоровья последнего его пришлось забрать к себе, а бабушку временно устроить в местный пансионат.

Посетив ее через неделю, родные обнаружили у нее синяки и ссадины. Пострадавшая уточнила, что ее избили после предложения принести воды соседке по комнате, которая плохо себя чувствовала.

Следственный комитет РФ по Кемеровской области в тот же день возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Тогда же ведомство сообщило, что следователи оперативно завершили осмотр места событий и приступили к проведению допросов работников и руководителей пансионата, экспертиз и других процессуальных действий.

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