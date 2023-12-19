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В новокузнецком пансионате жестоко избили пожилую женщину

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Фото: РЕН ТВ
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Пожилую женщину жестоко избили в пансионате в Новокузнецке. Об этом 19 декабря рассказали «Известиям» ее внук и сама пострадавшая.

«Это моя бабушка родная. Она там находится неделю всего. До пансионата бабушка была дома с моим отцом. Она 100% была без каких-либо побоев. Он за ней ухаживал. Ему стало со здоровьем неважно, и мне пришлось отца забрать к себе, а бабушку устроить в этот пансионат», — сказал он.

По его словам, встретившись с женщиной накануне, члены ее семьи обнаружили у нее синяки и гематомы. После случившегося с семьей никто не связывался, отметил мужчина.

Он добавил, что в настоящий момент бабушка находится все там же, однако завтра ее заберут домой. Жена собеседника написала заявление в полицию, в настоящий момент семья ждет по нему ответа.

Пострадавшая уточнила, что ее избили после предложения принести воды лежавшей в той же комнате женщине, которая плохо себя чувствовала.

«Тут заскочила женщина из другого кабинета с палкой. Она врачом там работает. Начала меня этой палкой хлестать. Я орала и визжала, но она, пока свои дела не закончила, не бросила. Я там упала и лежала не знаю сколько. Люди помогли мне встать», — поделилась она.

Невестка пострадавшей отметила, что в первую очередь обнаружила синяки на руках пенсионерки.

«Я посмотрела на ее руки. На них были синяки. На ноге был ужаснейший синяк и огромная гематома. Я подозвала управляющую и попросила ее рассказать о синяках на руках. Она мне говорит, что это может быть после анализов», — отметила родственница бабушки.

При этом, по ее словам, управляющая заявила, что не видела синяков на ноге, и поэтому предложила понаблюдать за женщиной.

«Я не стала с ней спорить, потому что бабуля оставалась в этом же пансионате ночевать. Поэтому мы приняли решение забрать ее из этого пансионата, где избивают старичков», — добавила невестка пострадавшей.

На инцидент в этот же день обратили внимание в следственном управлении Следственного комитета РФ по Кузбассу, о чем ведомство сообщило на своем сайте. Была организована проверка на предмет грубого обращения с пациентами пансионата, а также физического воздействия на них.

Уточняется, что доследственная проверка проводится по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В учреждение выехала следственная группа. Проводится опрос пациентов пансионата и работников пансионата, следовали устанавливают все озвученные в СМИ обстоятельства.

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Ранее, 9 декабря, мужчина в Уфе избил на улице пенсионерку кастетом и скрылся. Женщина скончалась в больнице от полученных травм. Вскоре в результате оперативно-розыскных мероприятий нападавший, причастный как минимум к четырем преступлениям, был задержан.

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