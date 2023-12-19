СК РФ возбудил уголовное дело после избиения пенсионерки в пансионате Новокузнецка

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту избиения пожилой женщины в одном из пансионатов Новокузнецка. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщается на сайте Следственного комитета России по региону.

«По данному факту в следственном отделе по г. Новокузнецку СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», — указано в тексте.

К данному моменту следователи завершили осмотр места событий. В настоящее время проводятся допросы работников и руководителей пансионата, экспертизы и другие процессуальные действия.

О случившемся ранее в этот день рассказали сама женщина, ее внук и невестка. Со слов внука, до этого пенсионерка проживала с его отцом, однако из-за ухудшения здоровья последнего его пришлось забрать к себе, а бабушку временно устроить в местный пансионат.

Посетив ее через неделю, родные неожиданно для себя обнаружили у нее синяки и ссадины. Пострадавшая уточнила, что ее избили после предложения принести воды соседке по комнате, которая плохо себя чувствовала.

Вскоре на данную информацию отреагировало региональное управление СК РФ. Была организована проверка на предмет грубого обращения с пациентами пансионата, а также физического воздействия на них.