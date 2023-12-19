Реклама
Прямой эфир
Экономика
Белоусов назвал 2023 год знаковым в развитии беспилотного транспорта в РФ
Общество
Многодетная семья из Германии получила временное убежище в РФ
Общество
Вильфанд рассказал о завершении оттепели в Москве к началу следующей недели
Мир
Армения отказалась присоединяться к санкциям ЕС против России
Происшествия
В Дагестане три человека погибли после отравления газом
Экономика
ЦБ установил курс доллара на уровне 90 рублей
Общество
Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы
Авто
В Калуге началось производство среднеразмерных кроссоверов
Политика
Москва в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза запретила въезд еще ряду лиц ЕС
Мир
В Иране появился завод по производству самолетов
Экономика
Decathlon продолжил вести бизнес в России через другие компании
Общество
Главного специалиста РАН обманули с помощью новой схемы мошенничества
Армия
Шойгу связал создание новых военных округов РФ со вступлением Финляндии в НАТО
Армия
ВС РФ освободили территории в пять раз больше ДНР и ЛНР до начала СВО
Общество
Выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года сохранятся при досрочном выходе из декрета

СК РФ возбудил уголовное дело после избиения пенсионерки в пансионате Новокузнецка

0
Фото: СК РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту избиения пожилой женщины в одном из пансионатов Новокузнецка. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщается на сайте Следственного комитета России по региону.

«По данному факту в следственном отделе по г. Новокузнецку СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», — указано в тексте.

К данному моменту следователи завершили осмотр места событий. В настоящее время проводятся допросы работников и руководителей пансионата, экспертизы и другие процессуальные действия.

Жестокие игры: подростков задержали за издевательства над пенсионеркой
Психиатр объяснил причины их поведения

О случившемся ранее в этот день рассказали сама женщина, ее внук и невестка. Со слов внука, до этого пенсионерка проживала с его отцом, однако из-за ухудшения здоровья последнего его пришлось забрать к себе, а бабушку временно устроить в местный пансионат.

Посетив ее через неделю, родные неожиданно для себя обнаружили у нее синяки и ссадины. Пострадавшая уточнила, что ее избили после предложения принести воды соседке по комнате, которая плохо себя чувствовала.

Вскоре на данную информацию отреагировало региональное управление СК РФ. Была организована проверка на предмет грубого обращения с пациентами пансионата, а также физического воздействия на них.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023