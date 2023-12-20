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Найдено тело одного из провалившихся под лед на реке Лене мужчин

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Фото: t.me/spasykt
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Найдено тело одного из мужчин, которые провалились под лед на реке Лене в Якутии. Об этом 20 декабря сообщила Служба спасения Якутии в своем Telegram-канале.

Сообщается, что поисковые работы двух мужчин, которые провалились под лед на реке Лене между Якутском и селом Техтюр, ведутся с 12 декабря. В работе задействованы подводный дрон и подводные камеры, водолазы Службы спасения Республики Саха (Якутия) и добровольцев из местного населения.

Тело обнаружила группа поискового отряда из числа местного населения 19 декабря. Для извлечения тела во льду была выпилена майна.

Ранее, 18 декабря, сообщалось, что зону поисков расширили при помощи подводных камер. Специалисты обследовали дно реки вниз по течению реки Лена.

12 декабря в МЧС сообщили, что примерно в 10 км от Якутска на реке Лене под лед провалился трактор с двумя людьми.

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