Трактор с двумя людьми провалился под лед в Якутии
В примерно 10 км от Якутска на реке Лена под лед провалился трактор с двумя людьми. Об этом сообщает региональное МЧС в Telegram.
«Установлено, что двое проживавших села Техтюра выехали на лед в несанкционированном месте, в результате чего их трактор вышел из строя», — сообщает ведомство.
Пассажиры не успели покинуть трактор, им уже оказана первая помощь. По данным МЧС, толщина льда в месте провала составляет 15 см.
Ранее, 8 декабря, сообщалось, что на Байкале под лед ушел автомобиль с тремя рыбаками. Пострадавшие были спасены. В пресс-службе МЧС напомнили, что Байкал еще не замерз, и передвигаться по нему запрещено.