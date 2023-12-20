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ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в окрестностях Урожайного в ДНР

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Минометчики Восточной группировки российских войск уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окрестностях Урожайного в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«Расчеты кочующих 120-миллиметровых минометов группировки войск «Восток» прицельным огнем уничтожили опорный пункт ВСУ в районе села Урожайное на южнодонецком направлении специальной военной операции», — указали в военном ведомстве.

В Министерстве обороны отметили, что комплексы кочующих 120-миллиметровых минометов эффективно используются для уничтожения живой силы и огневых средств украинской армии в инженерных сооружениях и на труднодоступной местности.

Кроме того, при помощи огневой поддержки эти комплексы помогают продвигающимся вперед штурмовым подразделениям российских войск. Дальность стрельбы орудий в зависимости от боеприпаса может достигать 7–9 км, добавили в Минобороны РФ.

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Накануне, 19 декабря, сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) РФ отбили три атаки украинских военных на донецком направлении, потери противника составили 180 военнослужащих. По данным военного ведомства, подразделения группировки «Юг» отразили нападения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Марьинке в ДНР. Поражения живой силе и технике 28-й, 42-й и 93-й бригад противника также нанесены в населенных пунктах Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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