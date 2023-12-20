ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в окрестностях Урожайного в ДНР
Минометчики Восточной группировки российских войск уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окрестностях Урожайного в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 декабря сообщили в Минобороны РФ.
«Расчеты кочующих 120-миллиметровых минометов группировки войск «Восток» прицельным огнем уничтожили опорный пункт ВСУ в районе села Урожайное на южнодонецком направлении специальной военной операции», — указали в военном ведомстве.
В Министерстве обороны отметили, что комплексы кочующих 120-миллиметровых минометов эффективно используются для уничтожения живой силы и огневых средств украинской армии в инженерных сооружениях и на труднодоступной местности.
Кроме того, при помощи огневой поддержки эти комплексы помогают продвигающимся вперед штурмовым подразделениям российских войск. Дальность стрельбы орудий в зависимости от боеприпаса может достигать 7–9 км, добавили в Минобороны РФ.
Накануне, 19 декабря, сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) РФ отбили три атаки украинских военных на донецком направлении, потери противника составили 180 военнослужащих. По данным военного ведомства, подразделения группировки «Юг» отразили нападения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Марьинке в ДНР. Поражения живой силе и технике 28-й, 42-й и 93-й бригад противника также нанесены в населенных пунктах Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».