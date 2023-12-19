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ВСУ потеряли на донецком направлении 180 военнослужащих

МО: ВС РФ отбили три атаки украинских военных на донецком направлении
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы (ВС) РФ отбили три атаки украинских военных на донецком направлении, потери противника составили 180 военнослужащих. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, подразделения Южной группировки войск отразили нападения 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Поражения живой силе и технике 28-й, 42-й и 93-й бригад противника нанесены в населенных пунктах Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 180 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля», ― говорится в сообщении МО в Telegram-канале.

Кроме того, за сутки в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены артиллерийская система американского производства М777, гаубицы Д-30 и «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» и одна «Акация», два орудия Д-20.

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Ранее в этот день также сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационную станцию ПВО «Пеликан». Живая сила противника была поражена в 112 районах спецоперации, добавили в Минобороны.

Днем ранее МО показало, как штурмовые подразделения ивановских десантников из состава группировки войск «Юг» при поддержке артиллерии штурмом взяли укрепленный опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут) на донецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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