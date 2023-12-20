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В РФ разработали нейросеть для определения владельцев Telegram-каналов
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В РФ разработали нейросеть для определения владельцев Telegram-каналов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В России создали нейросеть, способную деанонимизировать владельцев Telegram-каналов. Она получила название «Товарищ майор» и сейчас проходит внутреннее тестирование в компании T.Hunter, сообщили «Известиям» в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

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«Была разработана базовая антология методов и приемов, которые использует специалист при исследовании Telegram-канала, а затем этим приемам обучили программу», — рассказал «Известиям» эксперт рынка НТИ SafeNet, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Данный процесс включает сбор информации об администраторах из описания канала, его архивных копий, постов, а также получение метаданных опубликованных файлов. Нужные сведения софт может найти в подписях к сообщениям, встроенном чате, стикерпаках, документах и видеороликах, загруженных в сообщество.

ИИ действует так, как поступил бы эксперт, — анализирует утечки данных, сопоставляет их с именем пользователя или его фотографией, однако делает это быстрее и качественнее человека, отметили разработчики.

Полноценное решение компания планирует запустить в 2024 или 2025 году. Оно разработано для частных или государственных организаций, занимающихся расследованиями киберпреступлений.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ИИ тут и там: в РФ создали софт для определения владельцев Telegram-каналов

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