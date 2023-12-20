Путин заявил о становлении Киева на путь государственного терроризма
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь государственного терроризма.
«Мы знаем, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов, фактически государственного терроризма. Это диверсии против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан, представителей органов власти и общественных деятелей», — сказал президент в своем видеообращении по случаю Дня работников органов безопасности РФ.
При этом российский президент подчеркнул, что органы безопасности России обладают всеми возможностями, чтобы защитить безопасность страны и ее граждан. Он потребовал жестко пресекать попытки иностранных спецслужб нарушить суверенное право народа РФ определять свое будущее.
Ранее, 18 декабря, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на заседании комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей сообщила, что киевский режим разработал систему вербовки школьников для совершения выгодных ему преступлений.
27 октября первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что США помогают Украине в организации терактов на территории России.