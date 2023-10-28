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Полянский обвинил США в участии в терактах Украины на территории РФ

Полянский: США помогают Киеву совершать теракты на территории России
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Фото: РИА Новости
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США помогают Украине в организации терактов на территории России. Об этом 27 октября заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Вашингтон кропотливо реализовывал на Украине проект «анти-Россия». Сегодня также выясняется, что он напрямую помогал им (Киеву. — Ред.) заниматься преступной деятельностью», — сказал он на заседании Совбеза ООН.

Как отметил Полянский, в настоящее время США напрямую содействуют Украине в совершении терактов на территории РФ.

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Ранее в этот день Полянский принес на заседание СБ ООН обломки западных ракет, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для удара по гражданской инфраструктуре. По его словам, они являются вещественными доказательствами того, как поставляемые Западом вооружения активно используются украинцами для нападения на объекты гражданской инфраструктуры».

24 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские спецслужбы неоднократно заявляли о плотном кураторстве спецслужбами Соединенных Штатов и Великобритании украинских силовых структур.

При этом Белый дом неоднократно высказывался о своем неодобрении ударов Украины по территории РФ. 28 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США негативно относятся к нанесению ударов по территории России со стороны ВСУ. В мае пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, подчеркнула, что США не позволяют Киеву совершать подобные удары. В апреле Кирби сообщал, что ни оружием, ни каким-либо иным способом Вашингтон не поощряет удары Украины за пределами своих границ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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