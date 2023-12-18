Кузнецова уличила Киев в склонении школьников к преступлениям

Киевский режим разработал систему вербовки школьников для совершения выгодных ему преступлений, заявила 18 декабря вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на заседании комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей.

«Киевский режим создал целую систему вербовки школьников для совершения преступлений. Мы эту тему затрагивали в тех или иных аспектах на своих встречах, но сегодня мне бы хотелось выйти на предложение в этой части», — сказала она.

Кузнецова отметила, что, согласно проведенному анализу, работу со школьниками курирует закрытое подразделение Службы безопасности Украины (СБУ), центр ИПСО, его филиалы в Киевской, Винницкой и Харьковской областях.

«Боевики используют социальные сети для переписок со школьниками, склоняют их к деструктивных действиям, многие закрытые каналы и чаты в русскоязычном сегменте, которые пропагандируют терроризм, экстремизм, суициды модерируются с территории Украины агентами СБУ. К сожалению, среди модераторов нередко встречаются несовершеннолетние», — продолжила она.

В итоге создана целая теневая инфраструктура по вербовке школьников, дети могут выступать наводчиками. Им обещают по выполнении задания бонусы, привилегии, «предлагают отпустить якобы из плена близкого человека».

На территории Украины СБУ вербует детей с участием администрации школ, также подчеркнула она.

Ранее, 23 октября, в ДНР рассказали, что на успехи российских войск на донецком направлении украинские боевики отвечают активной диверсионной работой в тылу ВС РФ. Для совершения терактов командование вооруженных формирований Украины (ВФУ) зачастую вербует детей.

Как рассказали «Известиям» представители военной полиции, некоторые диверсанты подкупают или уговаривают несовершеннолетних.