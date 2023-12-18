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Кузнецова уличила Киев в склонении школьников к преступлениям

Кузнецова: Киев создал систему вербовки школьников для совершения преступлений
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Киевский режим разработал систему вербовки школьников для совершения выгодных ему преступлений, заявила 18 декабря вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на заседании комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей.

«Киевский режим создал целую систему вербовки школьников для совершения преступлений. Мы эту тему затрагивали в тех или иных аспектах на своих встречах, но сегодня мне бы хотелось выйти на предложение в этой части», — сказала она.

Кузнецова отметила, что, согласно проведенному анализу, работу со школьниками курирует закрытое подразделение Службы безопасности Украины (СБУ), центр ИПСО, его филиалы в Киевской, Винницкой и Харьковской областях.

«Боевики используют социальные сети для переписок со школьниками, склоняют их к деструктивных действиям, многие закрытые каналы и чаты в русскоязычном сегменте, которые пропагандируют терроризм, экстремизм, суициды модерируются с территории Украины агентами СБУ. К сожалению, среди модераторов нередко встречаются несовершеннолетние», — продолжила она.

В итоге создана целая теневая инфраструктура по вербовке школьников, дети могут выступать наводчиками. Им обещают по выполнении задания бонусы, привилегии, «предлагают отпустить якобы из плена близкого человека».

На территории Украины СБУ вербует детей с участием администрации школ, также подчеркнула она.

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