Врач дала советы по предотвращению «синдрома праздничного сердца» на Новый год
Главный терапевт Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук Оксана Драпкина рассказала, как избежать риска «синдрома праздничного сердца» во время новогоднего застолья.
В своем Telegram-канале 13 декабря врач отметила, что так называют острое нарушение сердечного ритма у здорового человека из-за употребления алкоголя. Ситуацию усугубляют большие дозы кофеина, обилие жирной и соленой пищи, а также стресс.
Драпкина пояснила, что алкоголь и продукты его метаболизма оказывают токсическое воздействие на мышечные клетки сердца и нервную систему, что приводит к нарушению нормального сердечного ритма, пишет сайт kp.ru.
Угроза «синдрома праздничного сердца» намного выше у людей, у которых уже имеются сердечно-сосудистые заболевания. Примерно в трети случаев приступы аритмии не проходят сами по себе, а возобновляются. Это может привести к инсульту или сердечной недостаточности. А некоторые виды аритмии могут даже спровоцировать летальный исход.
К опасным симптомам врач отнесла учащенное сердцебиение и перебои в работе сердца, боль или давление в груди, слабость, одышку и головокружение.
Чтобы предотвратить неприятные последствия, врач посоветовала стараться не переедать и не перебирать с алкоголем. Перед новогодним застольем стоит полноценно позавтракать и пообедать, чтобы не набрасываться на еду и напитки на голодный желудок. Также стоит больше двигаться, снизить уровень стресса — пройтись на свежем воздухе, посмотреть любимый фильм, разобрать подарки.
Также Драпкина призвала быть осторожными с лекарствами, поскольку препараты для облегчения симптомов похмелья могут увеличить нагрузку на сердце, пишет НСН. Если приступы аритмии не прошли сами, стоит обратиться за медицинской помощью.
19 декабря эксперт-нутрициолог, международный тренер по фитнесу и бодибилдингу Надежда Калиниченко посоветовала запастись сорбентами для спасения желудка после новогодней трапезы. Она посоветовала исключить из новогоднего рациона сладости, содержащие маргарин и любые трансжиры, а также сократить потребление жирных, острых, жареных блюд и сладкой выпечки. За несколько дней до праздника специалист порекомендовала перейти на низкокалорийное питание и включить в рацион побольше овощей, фруктов, нежирных белковых блюд, пишет Life.ru. Также она призвала не морить себя голодом до самого застолья.
В тот же день опрос показал, что 53% россиян готовы отказаться от традиционных новогодних блюд и разнообразить праздничное застолье. Из числа таких респондентов 14% не собираются готовить холодец, 6% — селедку под шубой, 2% готовы отказаться от горячего, а еще 4% — от оливье, пишет RT.
Также 19 декабря врач-аллерголог Елена Гучапшева предупредила о возможной аллергии на новогодние елки. По словам специалиста, она может возникнуть на пыльцу хвойных деревьев, а также на смолу, древесину и древесный сок. По словам медика, симптомами аллергии могут быть насморк, чихание, слезотечение и зуд глаз, кашель, зуд и першение в горле, а также кожные высыпания в местах соприкосновение кожи с елкой, смолой.
Ранее врач-диетолог Наталья Лазуренко в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала об опасности переедания в новогоднюю ночь, особенно после диет. По ее словам, переедание может спровоцировать задержку жидкости, общее неприятное ощущение тяжести, метеоризм, вздутие, послабление стула. Увлекаясь блюдами с праздничного стола, можно вызвать развитие панкреатита. Лучше всего, по словам специалиста, соблюдать правило столовой ложки. Нужно пробовать новое блюдо по чуть-чуть, если оно хорошо пошло, значит, можно дальше есть.