Врач предупредила о возможной аллергии на новогодние елки

Новогодние ели могут вызывать аллергическую реакцию. Об опасности праздничного дерева для здоровья предупредила врач-аллерголог Елена Гучапшева во вторник, 19 декабря.

«Есть категория людей для которых Новый год может омрачить аллергия там, где не ждешь: на пыльцу хвойных деревьев, а также на смолу, древесину и древесный сок», — цитирует News.ru аллерголога.

По словам медика, симптомами аллергии могут быть насморк, чихание, слезотечение и зуд глаз, кашель, зуд и першение в горле, а также кожные высыпания в местах соприкосновение кожи с елкой, смолой. Гучапшева также подчеркнула, что если при наличии всех признаков температура отсутствует, то простуду стоит исключать.

Ранее, 12 декабря, эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев дал советы по выбору елочных игрушек. По его словам, необходимо обращать внимание на их запах. Так, некачественные игрушки могут вызвать аллергию, а мелкие частицы краски, осыпавшиеся на пол, питомец может принять за что-то вкусное.