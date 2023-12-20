ФГ «Финам» начала работу по созданию криптоброкера в Белоруссии

Финансовая группа (ФГ) «Финам» работает над созданием криптоброкера в Белоруссии. Его запуск возможен уже к концу февраля. Российские брокеры смогут получить к нему доступ после одобрения регулятора. Об этом «Известиям» рассказал Дмитрий Леснов, руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам».

Отмечается, что специальный налогово-правовой режим Парк высоких технологий (ПВТ) в Белоруссии позволяет регистрировать криптоброкеров. Уставный капитал для его запуска будет составлять 15 млн российских рублей. Также в 2024 году еще будут действовать налоговые льготы, однако налоги резиденты ПВТ платить не будут.

«Там всё достаточно просто, понятно. Уже есть ряд компаний, которые такую лицензию получили. По нашим оценкам, 2–3 месяца — это максимум, который требуется на создание такого профучастника на местном рынке», — рассказал Леснов.

Финансовая группа «Финам» предполагает, что в середине — конце февраля она будет близка к тому, чтобы создать криптоброкера в ПВТ, добавил он.

«Мы пока не можем однозначно сказать, кто будет целевым клиентом. Нам нужно будет проконсультироваться с ЦБ — как они посмотрят на то, что российские клиенты могут быть клиентами дружеской криптобиржи, имеющей лицензию на территории дружественного государства», — продолжил Леснов.

Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» отметил, что если Центральный банк отреагирует на это предложение позитивно, то компания будет готова это предложить и своим клиентам, однако «пока требуется консультация с регулятором».

До одобрения ЦБ РФ криптоброкер будет направлен в Белоруссию, затем после позитивного ответа от регулятора брокер будет готов расширить работу криптоброкера на территории России и даже на страны ближнего дружественного зарубежья, добавили в ФГ «Финам».

Ранее в начале ноября директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил в интервью «Известиям», что решение о регулировании криптовалюты (по сценарию Минфина России или Банка России) нужно принимать как можно скорее. Он пояснил, что криптовалютой активно пользуются и наркоторговцы, и террористы, и коррупционеры, а количество операций продолжает расти.

Кроме того, директор Росфинмониторинга рассказал, что количество операций с криптовалютой за девять месяцев 2023 года превысило 185 тыс., в прошлом 2022 году за аналогичный период их зафиксировано 60 тыс. По его словам, эффективность продукта подтверждается тем, что он уже запускается в ряде центральноазиатских стран, интерес к нему проявляют арабские государства, африканские и латиноамериканские страны.

До этого, 31 октября, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов 31 октября рассказал «Известиям», что существуют разные способы пассивного заработка на криптовалюте, среди которых стейкинг и лендинг. Антонов посоветовал желающим купить криптовалюту начать с изучения основ криптовалют и блокчейна. Кроме того, он рекомендовал распределять риски, инвестируя в разные проекты. Также, по его мнению, следует использовать долларовую стоимость в качестве ориентира, а не количество монет.