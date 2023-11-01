Финразведка зафиксировала 185 тыс. операций с криптовалютой в 2023 году
Количество операций с криптовалютой за девять месяцев 2023 года превысило 185 тыс. (в прошлом году за аналогичный период их зафиксировано 60 тыс.). Об этом сообщил в интервью «Известиям» директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Он уточнил: что касается объема операций, то за указанный период он вырос практически вдвое. Для их отслеживания у службы финансовой разведки существует специальный инструментарий — «Прозрачный блокчейн».
«Программный продукт запущен Росфинмониторингом совместно с ВТБ по поручению президента. Он дает возможность двигаться по цепочке: увидеть отправителя и получателя средств. Сегодня он позволяет отслеживать более 30 криптовалют. Мы создаем единую базу данных «серых» адресов, сейчас их зафиксировано около 19 тыс.», — рассказал Чиханчин.
По его словам, эффективность продукта подтверждается тем, что он уже запускается в ряде центральноазиатских стран, интерес к нему проявляют арабские государства, африканские и латиноамериканские страны.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Юрия Чиханчина «Известиям»:
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