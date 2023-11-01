Финразведка призвала как можно скорее начать регулировать криптовалюты

Решение о регулировании криптовалюты (по сценарию Минфина России или Банка России) нужно принимать как можно скорее, заявил в интервью «Известиям» директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Наша главная позиция: чем быстрее будет принято решение — тем лучше. Мы уже знаем, как будем работать и если расчеты криптовалютой легализуют, и если их полностью запретят. Но нам нужно понимать правила игры», — отметил он.

Юрий Чиханчин пояснил: криптовалютой, к сожалению, активно пользуются и наркоторговцы, и террористы, и коррупционеры. Кроме того, количество операций растет.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Юрия Чиханчина «Известиям»:

«Решение о регулировании криптовалюты нужно принимать как можно скорее»