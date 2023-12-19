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До конца года в Москве откроют еще 17 центров «Московское долголетие»

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До конца 2023 года в Москве откроют еще 17 центров «Московское долголетие». Об этом в своем Telegram-канале во вторник, 19 декабря, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Чиновник отметил, что 19 декабря был введен в работу центр в районе Измайлово, его обустроили в помещении бывшего загса. Там оборудовали просторный актовый зал для проведения мероприятий, для тренировок обустроили спортивный и тренажерный залы. Кроме того, там есть шумная гостиная для игры в бильярд и общения, отмечает телеканал «360».

Собянин добавил, что для проекта этот год стал особенный, поскольку «Московское долголетие» отпраздновало свой первый юбилей. На сегодняшний день он расширился до полноценной экосистемы.

Горожане старшего поколения благодаря социальным пространствам получили возможность вести здоровый образ жизни, найти новых друзей и открыть себя с другой стороны. Работать центры будут даже в новогодние праздники, пишет RT.

Первый центр «Московское долголетие» был открыт в 2019 году. За 5,5 года к проекту присоединилось больше 530 тыс. горожан, напоминает НСН. Участники могут посещать бесплатные занятия по 40 направлениям — образовательным, спортивным или творческим. В декабре 2023 года открылись первые занятия по зимним видам спорта — конькам и лыжам, отмечает агентство городских новостей «Москва».

По итогам 2023 года количество центров «Московское долголетие» увеличится с 71 в начале года до 120 к концу, сообщает ИА «Регнум».

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В ноябре москвичам старшего поколения в рамках проекта «Московское долголетие» предложили присоединиться к курсам по рисованию. Как пишет «Москва 24», были открыты учебные группы по акварели, живописи, графике и другим техникам.

В августе в столице открыли 10 новых центров «Московское долголетие». Новые центры заработали в районах Останкинский, Перово, Восточное Измайлово, Царицыно, Ярославский, Бабушкинский, Академический, Щербинка, Крылатское и Сокол.

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