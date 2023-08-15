В Москве открыли еще 10 центров «Московского долголетия»

10 новых центров «Московского долголетия» открыли в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в понедельник, 14 августа.

Новые центры заработали в районах Останкинский, Перово, Восточное Измайлово, Царицыно, Ярославский, Бабушкинский, Академический, Щербинка, Крылатское и Сокол, сообщает РИАМО. Там горожане старшего поколения смогут хорошо провести время, укрепить здоровье, научиться чему-то новому и пообщаться с друзьями недалеко от дома, отмечает телеканал «360».

По словам чиновника, проект развивается, теперь таких центров в городе стало около 100. До конца года их число превысит 120, уточняет RT. Они работают практически во всех районах.

Собянин также выразил участникам проекта благодарность за активность, пишет НСН.

«Спасибо за десятилетия труда на нашу страну, на наш город, за то, что вы сделали ради будущего и настоящего нашей страны. Спасибо за ваших дочерей и сыновей, которых вы вырастили», — приводит слова мэра агентство городских новостей «Москва».

Проект «Московское долголетие» работает в столице с 2018 года. За это время его участниками стало более 500 тыс. человек. Для них работают около 13 тыс. групп по более чем 40 направлениям, сообщает сайт aif.ru.

31 июля Сергей Собянин рассказал, что на базе площадок центров «Московского долголетия» реализуется проект «Школа здоровья». Там старшему поколению рассказывают о том, как важно следить за своим здоровьем. На встречах поднимаются темы профилактики различных заболеваний. В частности, слушателей предупреждают об опасности болезней сердца и сосудов, отмечает «Москва 24».

Также в июле мэр сообщил, что участники проекта «Московское долголетие» открыли более пяти тысяч клубов по интересам. Большинство из них посвящены здоровому образу жизни. Также популярны клубы с интеллектуальными занятиями и творческие.