Собянин рассказал о новых клубах в центрах «Московского долголетия»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что участники проекта «Московское долголетие» открыли более пяти тысяч клубов по интересам. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 9 июля.

По словам мэра, большинство клубов посвящены здоровому образу жизни. На втором месте находятся клубы с интеллектуальными занятиями, а на третьем расположились творческие.

«Центры московского долголетия стали для горожан вторым домом: здесь можно отпраздновать день рождения или серебряную свадьбу, организовать свою фотовыставку или презентовать сборник стихов», — приводит слова Собянина «Москва 24».

Чиновник напомнил, что в городе в данный момент проходит конкурс Лидер клуба — 2023», пишет НСН. Лидеры клубов создали Ассоциацию клубов долголетия, чтобы обмениваться технологиями и практиками. В ее состав входят около тысячи активных москвичей по различным направлениям, которые вместе придумывают новые уникальные городские мероприятия и акции.

До конца года в столице будут работать свыше 120 центров московского долголетия. Они появятся почти в каждом районе, отмечает агентство городских новостей «Москва». Всего в Москве работают 86 центров московского долголетия, уточняет телеканал «360».

Как отмечает сайт aif.ru, проект «Московское долголетия» рассчитан на активных москвичей старшего возраста: женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет.