Наледь со снегом рухнула на семиклассника с крыши школы в Липецке
Наледь со снегом упала на 13-летнего подростка с крыши школы № 52 в Липецке утром во вторник, 19 декабря. Мальчик не получил серьезных травм, сообщает пресс-служба городской администрации.
Снежная масса рухнула на ученика седьмого класса около девяти утра. Как отмечает LipetskMedia, возле учебного заведения возможные места схода снега с крыши были отмечены сигнальной лентой, но ученик проигнорировал это.
Несовершеннолетний не получил видимых травм, но всё равно был отправлен в больницу для обследования. Также в школе создали специальную комиссию, которая займется выяснением причин инцидента. Остается не ясным, как снежная масса могла рухнуть с плоской крыши здания, пишет GOROD48.
Ранее в декабре сообщалось, что Госжилинспекция Липецка получила более 200 звонков на горячую линию и 106 обращений с жалобами на плохую уборку от снега придомовых территорий. Все они сейчас находятся в работе.