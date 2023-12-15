Более 300 жалоб на неочищенные дворы поступило в мэрию Липецка
Госжилинспекция Липецка получила более 200 звонков на горячую линию и 106 обращений с жалобами на плохую уборку от снега придомовых территорий. Все они сейчас находятся в работе.
Сотрудники ведомства уже выдали 98 предостережений в адрес управляющих компаний, направили туда информационные письма. Контрольно-надзорные мероприятия проведут в отношении пяти самых проблемных организаций, пишет GOROD48.
Тем временем в региональном управлении дорог и транспорта Lipetskmedia сообщили, что для липчан, которые хотят узнать, когда начнет ходить нужный им автобус, открыли горячую линию. С утра 15 декабря из-за плохой погоды большинство межмуниципальных автобусов отменили и с липецкого автовокзала, и со станции «Сокол». Позже работа некоторых маршрутов была восстановлена.
Ранее в Липецкой области из-за циклона «Ваня» ввели режим повышенной готовности. Циклон принес в регион сильнейшую метель. Вьюга продолжится до вечера пятницы, 15 декабря.