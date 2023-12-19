Путин поручил создать российские юрлица для управления газовыми активами
Президент России Владимир Путин подписал указы о создании российских юридических лиц для управления Южно-Русским и участками ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ). Соответствующий указ опубликован 19 декабря на официальном портале правовой информации.
Документ касается компаний «Севернефтегазпром», «Газпром ЮРГМ девелопмент», «Газпром ЮРГМ трейдинг», «Ачим девелопмент», «Ачим сбыт» и «Ачимгаз», для которых должны быть созданы соответствующие общества с ограниченной ответственностью.
В настоящее время акционерами операторов месторождений являются «Газпром», немецкая Wintershall Dea и австрийская OMV.
17 января стало известно, что Wintershall Dea решила покинуть Россию и выйти из активов в РФ в соответствии с юридическими обязательствами. Как отмечалось, ожидается, что Wintershall зафиксирует убыток в €5,3 млрд от деконсолидации.
До этого, 22 декабря 2022 года, Путин подписал указ о запрете «Газпрому» покупки природного газа у СП с Wintershall Dea и OMV дороже регулируемой цены. Правительство, согласно указу, должно было установить предельный размер платы в 10-дневный срок.