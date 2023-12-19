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В Швейцарии указали на «вопиющее превосходство» российских систем РЭБ в зоне СВО

Эксперт Кунертова: в области РЭБ Запад не может оказать Украине помощь
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — это область, в которой Запад не может оказать Украине никакой помощи, сообщает швейцарское информационное агентство Schweizer Radio und Fernsehen со ссылкой на эксперта по безопасности, доктора политических наук и старшего научного сотрудника Центра исследований безопасности (CSS) при Швейцарской высшей технической школе в Цюрихе Доминику Кунертову.

«Чем больше война становится позиционной, тем очевиднее становится важность и эффективность средств радиоэлектронной борьбы и тем очевиднее становится вопиющее превосходство России в этой области» — подчеркнула эксперт.

Украинская армия всё больше попусту растрачивает дорогостоящие боеприпасы, например, HIMARS и Excalibur, которых у нее и без того слишком мало. Благодаря успешному электронному глушению российскими системами многие снаряды не достигают своей цели. Особенно успешна система РЭБ «Шиповник» российских вооруженных сил, признает агентство.

«Москва десятилетиями вкладывала значительные средства в эту форму ведения войны, и сейчас это приносит плоды», — отметила Кунертова.

При этом украинские системы РЭБ слишком устаревшие. По словам специалиста, большинство из них относятся к советским временам. Так, украинская система РЭБ «Покрова» совершенно неэффективна против современных российских дронов.

Кунертова подчеркнула, что Украина особенно нуждается в современных технологиях Запада в этой области, но именно этого украинская армия не получает. Она указала, что Запад «не хочет выкладывать все свои карты на стол в этом сверхсекретном оборонном секторе». Вероятно, Вашингтон опасается, что его технологии попадут в руки Москвы, а значит, и как следствие — Пекина, добавила она.

Кроме того, в НАТО, вероятно, даже не уверены, действительно ли их собственные системы РЭБ смогут превзойти российские технологии.

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Ранее, 28 ноября, о превосходстве российских систем РЭБ в зоне спецоперации также сообщал журнал The Economist. Издание указало, что они выводят из строя системы наведения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) или глушат их радиосвязь с операторами. По словам авторов, после этого дроны бесцельно парят, пока у них не сядут батареи.

Кроме того, в октябре журнал Business Insider назвал инвестирование России в развитие средств РЭБ знаком того, что Москва не собирается прекращать спецоперацию. Обозреватель отметил тогда, что российские военные постоянно адаптируют тактику и совершенствуют систему радиоэлектронной борьбы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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