Российские вооруженные силы (ВС РФ) обладают превосходством в средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и сбивают в зоне спецоперации даже ракеты НАТО, написал 23 ноября журнал The Economist.

«Ракеты дальнего радиуса GMLRS, запускаемые из РСЗО HIMARS, тоже стали бить мимо целей», — отметили журналисты.

В издании также указали на то, что российские РЭБ выводят из строя системы наведения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) или глушат их радиосвязь с операторами. По словам авторов, после этого дроны бесцельно парят, пока у них не сядут батареи.

Перечисленные успехи в статье связываются с многолетней работой России по развитию средств РЭБ, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 21 октября, военный эксперт Василий Дандыкин заявил в разговоре с «Известиями», что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства РЭБ уже нашли ключ к ракетам ATACMS, поскольку неоднократно сбивали их. Тогда же журнал The Spectator писал, что российские войска смогли перехватить большинство поставленных Украине дальнобойных ракет ATACMS.

До этого, 8 октября, журнал Business Insider назвал инвестирование России в развитие средств РЭБ знаком того, что Москва не собирается прекращать спецоперацию. Обозревателя отметил тогда, что российские военные постоянно адаптируют тактику и совершенствуют систему радиоэлектронной борьбы.

В конце сентября сообщалось, что российские системы РЭБ регулярно заставляют самолеты ВСУ отказываться от выполнения миссий и возвращаться на базы из-за полного выключения электроники. При этом пилотам приходится определять обратный путь по наземным ориентирам, поскольку навигационные приборы на борту в таких случаях тоже подавляются.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.