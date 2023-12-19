Военный эксперт назвал самую эффективную военную технику России

Техника Вооруженных сил (ВС) России значительно превосходит натовские образцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал во вторник, 19 декабря.

«Если говорить об уникальном российском оружии, то в первую очередь это гиперзвуковое оружие. С помощью ракет «Кинжал» в свое время был уничтожен сверхукрепленный склад в Ивано-Франковской области, который Украина использовала для хранения натовских боеприпасов. Ракета пробила все перекрытия, взорвалась внутри, и склад был уничтожен. Также она вывела из строя несколько подземных бункеров», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Кнутов отметил, что на вооружении России есть еще и гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон», которые в настоящее время находятся на российских фрегатах и в ближайшее время должны быть установлены на подводные лодки.

«После того, как мы получим это оружие на подводных лодках, вопрос о создании российских баз на Кубе, Венесуэле или Никарагуа автоматически отпадет, потому что патрулирование этих подводных лодок создаст США угрозы гораздо больше, чем могут создать сами базы», — добавил он.

Также он отметил, что глубоководный беспилотный аппарат большой дальности с атомной энергетической установкой на борту «Посейдон» может привести к уничтожению авианосной ударной группы.

Военный эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин ранее сообщил об успешных испытаниях крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной энергетической установкой на борту «Буревестник», которая может долгое время находиться в воздушном пространстве, преодолевать системы противоракетной обороны (ПВО) и наносить удар по противнику с неожиданных направлений.

«Есть еще ракета «Сармат». С помощью нее можно осуществить орбитальную бомбардировку, когда можно будет атаковать противника с различных направлений. Главное достоинство этой ракеты в том, что у нее очень маленький разгонный участок, на котором ее могут перехватить американские ракеты системы ПРО», — заключил он.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что до конца года на боевое дежурство будут поставлены 15 ракетных комплексов (РК) «Ярс» и «Авангард».

Он добавил, что за текущий год уровень современной техники в стратегических ядерных силах РФ достиг 95%, сообщает телеканал «360».

16 декабря командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что ракетный полк с подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс» в Бологовском ракетном соединении заступил на боевое дежурство, передает НСН.

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». В июне 2021 года президент России объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ. 15 декабря прошлого года в Тверской области ракетный полк заступил на боевое дежурство с ракетным комплексом «Ярс».

Российская межконтинентальная ракетная система «Авангард» оснащена маневрирующим гиперзвуковым блоком. Гиперзвуковой боевой блок способен разгоняться до 33 тыс. км/ч, способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы. Крылатый комплекс совершает глубокое маневрирование при движении к цели. Блок отклоняется в стороны и в высоту на несколько тысяч километров. Способность маневрировать делает почти невозможным предсказание траектории ее полета. Это обеспечивает неуязвимость ракеты для ПВО и баллистических ракет.