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В России предложили поручить охрану детсадов, школ и техникумов Росгвардии

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Фото: ТАСС/Octagon.Media/Н. Чернохатова
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В России хотят поручить охрану детсадов, школ и техникумов сотрудникам Росгвардии, Как выяснили «Известия», такой законопроект будет внесен в Госдуму 20 декабря.

«Образовательные организации сегодня охраняют на договорной основе частные охранные предприятия. Однако они зачастую оформляют на работу, например, в школу, формально лицензированного охранника, но фактически эти функции выполняют совершенно другие люди, не имеющие лицензий, подготовки, часто являющиеся гражданами предпенсионного возраста», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется у «Известий».

В документе сказано, что такие непрофессиональные охранники мало что могут сделать в критической ситуации. Авторы инициативы отмечают, что они могут разве что нажать на тревожную кнопку, что является недостаточным для обеспечения безопасности. В связи с чем законопроектом предлагается наделить Росгвардию полномочиями по охране дошкольных и общеобразовательных организаций, а также техникумов.

«Многочисленные инциденты в российских школах, которые нередко заканчиваются гибелью детей, требуют принятия жестких мер по защите школьников и учителей. По нашему мнению, охрану школ должны обеспечивать сотрудники Росгвардии. Они имеют необходимую подготовку и полномочия для адекватной защиты гражданских лиц от вооруженных преступников», — пояснил причину разработки законопроекта один из его авторов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, помимо передачи охранных полномочий Росгвардии депутаты предлагают разработать единый стандарт безопасности российских школ.

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