«Крымские игроки не могут выступать во Второй лиге из-за позиции УЕФА»

Летом 2023 года лицензирование на выступление в чемпионате России по футболу прошли два клуба с Крымского полуострова — ФК «Севастополь» и «Рубин» (Ялта). Они начали играть в подгруппе 1 южной зоны второй лиги. Таким образом, это был первый сезон, когда в российском первенстве выступали крымские клубы. После 2014 года они принимали участие в региональном чемпионате под эгидой Крымского футбольного союза.

«Севастополь» занял четвертое место. Ему не хватило всего одного очка для попадания в подгруппу А, в которой весной пойдет борьба за повышение. В интервью «Известиям» генеральный директор клуба Валерий Чалый подвел итоги дебюта команды в российском футболе, объяснил, почему местные игроки не могут выступать во второй лиге, рассказал, как выделялся на крымском уровне будущая звезда РПЛ Владимир Сычевой (ныне Писарский), а также вспомнил период работы главным тренером казанского «Рубина» в 2015–2016 годах.

«Турнир Крымского футбольного союза на два-три порядка ниже, чем вторая лига России»

— Как оцените дебют «Севастополя» в чемпионате России?

— У нас был укороченный сезон, поскольку ФНЛ в этом году провела реорганизацию второй лиги. Сейчас команды делятся на две зоны — «золото» и «серебро». Лучшие в «золоте» выходят в первую лигу, лучшие в «серебре» выходят в «золото». Но есть еще отдельный турнир, разделенный на четыре группы, — вторая лига Б. У нас, например, южная зона была разбита на две группы по семь команд. И клубы, занимавшие первые три места в каждой из этой групп по итогам двухкругового турнира, далее ведут между собой борьбу за выход в зону «серебро». Нам для попадания туда не хватило всего одного очка. Так что, если оценивать итоги прошедшего турнира, то обидно, что не дотянули, но при этом довольны, что навязали борьбу конкурентам в свой первый сезон.

— Почему не дотянули?

— Мы в первом круге в своей группе выступили не очень удачно. Потому что разные требования между соревнованиями Крымского футбольного союза (КФС), где мы играли раньше, и в лиге Б ФНЛ-2. А проходить аттестацию для участия в ФНЛ-2 нам пришлось в очень сжатые сроки. И оперативно меняться.

Пример: в КФС были требования, чтобы в соревновании играли наши игроки — из Крымской области и Севастополя. А они находятся под санкциями УЕФА. И когда мы начали проходить аттестацию для выступления в ФНЛ, одним из критериев было наличие у футболистов российского футбольного гражданства. То есть чтобы они не значились легионерами, которых запрещено заявлять в соревнованиях второй лиги в России. И не все наши футболисты из Севастополя смогли получить соответствующее футбольное гражданство.

— Хотя гражданами РФ они являются?

— Да. Но, чтобы быть заявленными как российские футболисты, они должны соответствовать определенным критериям. Основной из них — их бабушки, дедушки, папы и мамы должны были родиться на территории Российской Федерации.

— Или РСФСР, если брать советский период?

— Да. У нас даже был один случай, когда на российское футбольное гражданство подавал документ наш игрок, у которого все предки родились в Крыму. Так вот, дедушка его родился в 1942 году, когда Крымский полуостров был в составе РСФСР, то есть задолго до 1954 года, когда его передали в состав Украинской ССР. Мы подали документы, что у парня есть российские корни. Но их не приняли, объяснив тем, что УЕФА подобные документы не признаёт. Как итог, мы перед нынешним сезоном потеряли многих футболистов, выступавших за «Севастополь» в КФС. Там у нас соревнования закончились 14 июня, а 16 июля уже стартовало первенство второй лиги группы Б. За месяц надо было собрать новую команду, где еще нужно было найти молодых игроков не старше 21 года.

— Из-за лимита?

— Да. Два футболиста обязаны играть в матче второй лиги. Именно играть на футбольном поле, а не просто быть в заявке. Причем на протяжении всего матча. То есть если у тебя в стартовом составе два таких молодых игрока и тренер хочет кого-то из них заменить, то заменить он его должен на такого же молодого. Ну или сделать двойную замену, параллельно кого-то постарше заменив на молодого. Если здесь и сейчас нет молодых должного уровня, то сами понимаете, как команда будет играть в первых матчах.

Я, к слову, только за то, чтобы давать играть молодым. Но необходимость перестраиваться привела к тому, что мы неудачно выступили в первом круге, набрали мало очков в первых шесть матчах. А вот перед вторым кругом смогли уже более плотно позаниматься, еще поработать над селекцией, усилиться, наладить взаимопонимание между игроками. И прибавили.

— Уровень сильно отличался от того соревнования, в котором играли раньше?

— Не то слово! И это тоже повлияло на неудачный старт. Есть три компонента оценки футболистов: скорость перемещения, быстрота принятия решения и быстрота работы с мячом. Во всех этих трех компонентах турнир Крымского футбольного союза на два-три порядка ниже, чем вторая лига России, в которую мы попали. Поэтому нашим футболистам нужна была адаптация.

«Сычевой — это просто-напросто исключение из правил»

— Какова судьба тех ребят с крымскими корнями, от которых пришлось отказаться из-за регламента?

— Кто-то играет в первенстве КФС, кто-то уровнем пониже. К сожалению, поскольку РФС остался в УЕФА, он вынужден подчиняться тамошним правилам. А по ним крымские футболисты считаются в России легионерами. Поэтому не могут играть во второй лиге, где легионеры запрещены. Они формально могут в первую лигу попасть, но их сегодняшний уровень не отвечает требованиям этого турнира. Поэтому приходится играть в КФС.

— Или за границей, если позовут?

— За границей чего? Крымской области (улыбается)?

— России.

— Сейчас совсем другое время, чтобы нам играть за границей. Нужно здесь поднимать свой футбол — профессиональный в том числе, но в первую очередь — детско-юношеский.

— При этом есть пример подъема крымчанина в первую лигу в обход второй. Владимир Сычевой в 2020 году перешел в омский «Иртыш», а сезон спустя уже боролся за звание лучшего бомбардира РПЛ в составе «Оренбурга».

— Ну Сычевой — это просто-напросто исключение из правил. Я, кстати, скажу, что были и есть в Крымской области и Севастополе еще футболисты, которые также могли попасть в первую лигу. А Сычевому просто повезло. Он неплохой футболист. Но каждый должен в свое время где-то заиграть. Вот ему так повезло — сначала попал в первую лигу и тут же выстрелил в РПЛ. Всё здорово сложилось. И дай Бог, дальше тоже будет успешно играть. В этом году у него не очень пошло в «Крыльях Советов», но надеюсь, мы еще увидим Владимира в его лучшей форме.

— Во времена выступлений в КФС он выделялся?

— Да, очень выделялся на фоне того чемпионата. Был ведущим футболистом «Крымтеплицы» — есть такая команда в КФС. Когда Крым еще был в составе Украины, она играла в первой лиге украинского чемпионата. Там великолепный спортивный комплекс, база и замечательный стадион. И в ней вырос Сычевой. Мы рады, что такой игрок, наш местный парень сумел сделать такую карьеру в Крыму и сейчас радуемся его успехам в РПЛ, следим за ним.

— Есть, кстати, сейчас в чемпионате Крымского футбольного союза футболисты, которые могут, как Сычевой хотя бы в первую лигу чемпионата России запрыгнуть?

— Сейчас сказать не могу, поскольку в этом сезоне не слежу за КФС, — много дел у нашего клуба в связи с дебютом во второй лиге российского чемпионата. В предыдущие годы были талантливые ребята, но их время уже ушло. Вы поймите, если мы там выступали с 2014 года, то тем, кому тогда было по 23–24 года, как Сычевому было в момент отъезда в Омск, сейчас сильно за 30. Почти 10 лет прошло ведь. Многие уже закончили карьеру.

У нас в «Севастополе» тоже были футболисты, которые могли бы играть уровнем выше. Но не сложилось. На Крымский полуостров тогда никто не смотрел, потому что это по сути любительские соревнования. Кто будет следить за игроками оттуда? Поэтому я и говорю, что история Сычевого — это большая удача. Спасибо его агенту, который устроил парня в Омск, убедил руководство «Иртыша» обратить на него внимание. Отличная работа агента.

«Cчитаю вылет из РПЛ катастрофой для «Рубина»

— Сильно пришлось адаптировать инфраструктуру под требования РФС?

— Наша команда в свое время играла в премьер-лиге чемпионата Украины. Так что стадион достаточно неплохой у нас. По крайней мере, для первой лиги, поскольку с 2014 года требования во всех соревнованиях стали жестче. Стадион неплохой по всем критериям, кроме футбольного поля. Когда была реконструкция под премьер-лигу Украины, не сделали нормальный дренаж. И не привели газон в надлежащее состояние. В связи с чем мы сейчас немного проигрываем в качестве поля. А это не дает играть дома в тот футбол, в который наша команда хочет, в созидательный футбол. Мы даже на выезде более качественно играем, чем дома. Поскольку домашнее поле иногда не позволяет воплотить в жизнь те наработки, которые есть в тренировочном процессе.

— Финансовое положение устойчивое?

— Да, с этим всё в порядке. Правительство города Севастополя наш учредитель и обеспечивает всем необходимым. За это спасибо нашему губернатору Развожаеву Михаилу Владимировичу, который также помог нам с титульным спонсором, убедив помочь нам крупный банк — от него тоже идет серьезная финансовая поддержка.

— С учетом того, как команда провела второй круг, в следующем году рассчитываете на большее?

— Надеемся на это. Сейчас занимаемся комплектованием. А на это вообще никогда нет времени. Но работаем над улучшением уровня команды, делаем всё, чтобы приходили футболисты более высокого уровня, составляли конкуренцию уже имеющимся игрокам, а главное, поднимали клуб до вершин, к которым мы стремимся.

А стремимся мы, конечно, подняться на уровень выше. Хотим пробиться в «серебро». Как это получится, пока сказать не могу. Чтобы играть там, нужно соответствовать определенным критериям в плане финансирования и других компонентов. Но в любом случае, если анализировать наше выступление в осенней части чемпионата, мы на правильном пути и можем двигаться вверх. Футболисты и тренеры привыкают к уровню второй лиги, добавляют во всех компонентах.

— Опыт работы главным тренером «Рубина», игр в Лиге Европы против «Ливерпуля» и «Бордо» помогает на этом уровне?

— Стараюсь передать тот опыт тренерам «Севастополя», дать им информацию, которую они могут не знать. Дальше уже им решать, принимать ее или нет, анализировать, насколько это применимо на нашем нынешнем уровне. Где-то они сами обращаются за советами, где-то я аргументированно пытаюсь что-то подсказать. В некоторых моментах это срабатывает.

— Удивлены тем, как полтора года назад «Рубин» вылетел из РПЛ? Есть мнение, что к этому привело?

— Наверное, это должны оценивать тогдашние руководители клуба. Но в любом случае считаю вылет из РПЛ катастрофой для «Рубина». Клуб с такими традициями не имел права вылетать. С его традициями и возможностями это было просто недопустимо. Для меня особенно обидно, поскольку я очень благодарен Казани и «Рубину» за тот опыт, который получил, работая там. Было большой удачей просто попасть в его тренерский штаб. Не говоря уже о том стечении чемпионата, когда я по ходу сезона-2015/16 был назначен главным тренером. И где-то неплохо получилось.