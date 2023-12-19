В РФ запустили беспилотный паром «Генерал Черняховский»

Экопаром «Генерал Черняховский», курсирующий между Санкт-Петербургом и Калининградом, вышел в полностью беспилотный морской рейс. О запуске автономного режима судна 19 декабря объявил замминистра транспорта РФ Александр Пошивай в ходе форума «Цифровая транспортация».

«Я попрошу судоводителя начать автономный режим движения», — сказал он в ходе мероприятия, после чего капитан центра дистанционного управления (ЦДУ) судами Сергей Румянцев объявил о переходе на автономный режим судна. Оно вышло на линию Усть-Луга – Калининград

В церемонии запуска также принял участие первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Перед запуском Пошивай рассказал о федеральной программе автономного судовождения, реализуемой в России с 2021 года. Он отметил, что в ходе «Транспортной недели» в ноябре была продемонстрирована шаланда, управляемая из здания Гостиного двора в Санкт-Петербурге.

«Наша главная задача — дать элементы автономного судовождения нашим судовладельцам, потому что здесь главное не исключение экипажа по причине экономии заработной платы как значительной части расходов по содержанию судна, а именно исключение человеческого фактора», — указал замминистра.

По его словам, статистика Международной морской организации говорит о том, что источником 80% всех аварий на море является именно человеческий фактор. Чем меньше людей принимает участие в процессе судовождения, тем этот процесс надежнее, подчеркнул Пошивай.

Ранее, 15 сентября 2022 года, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что правительство выделит 1,3 млрд рублей на субсидирование морских перевозок между Калининградом и регионами.

До этого, 12 сентября, глава кабмина сообщил о выделении 5,5 млрд рублей на поддержку Калининградской области, столкнувшейся с ограничениями по транзиту грузов. Эти средства были направлены на поддержку инвестиционных проектов и создание рабочих мест.

6 сентября губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что новый паром «Генерал Черняховский» для работы линии от Балтийска в Калининградской области до Усть-Луги в Ленинградской области готов и в течение двух-трех недель прибудет в порт под Калининградом, где выйдет в рейс.

Вопросы морских перевозок в Калининградскую область обсуждались 1 сентября в ходе рабочей поездки президента России Владимира Путина в регион. Тогда же Алиханов отметил, что прорабатывается вопрос о субсидировании морских перевозок грузов в регион, чтобы не допустить роста цен.

В июне 2022 года вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Позже Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту подпавших под западные санкции грузов. В них указано, что железнодорожные перевозки разрешены с соблюдением ряда условий.