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Названы семь мест России с новогодней атмосферой

Резиденции Деда Мороза и Снегурочки — названы семь мест с новогодней атмосферой
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Эксперты сервиса tutu в преддверии Нового года назвали «Известиям» 20 декабря семь мест в России с необычной праздничной атмосферой, где живут сказочные персонажи — Дед Мороз, Снеговик, Морозко, Девица Метелица и другие.

Резиденция Деда Мороза

Как рассказали эксперты, резиденция главного зимнего волшебника находится в Вологодской области, неподалеку от Великого Устюга. В ней есть отель, баня, зоопарк, снегоходы, аттракционы и дом моды. Лучше приезжать сюда как минимум на пару дней: покататься на собачьей упряжке, съездить на экскурсию в Великий Устюг и покорить все высокие горки.

Резиденция Снегурочки

В отличие от Деда Мороза его внучка предпочитает не север, а Центральный федеральный округ (ЦФО). В самом центре Костромы у Снегурочки есть резиденция: там создают волшебные предметы, участвуют в спортивных играх и устраивают интересные мастер-классы. Помогают Снегурочке верные друзья: Скоренка, Умник, Академик и Весточка.

Из Москвы в Кострому удобно добираться на «Ласточке» и других поездах. По данным аналитиков tutu, за год количество покупателей ж/д-билетов в приложении выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%.

Волшебный дом Снеговика

Снеговик считается одним из символов Архангельска. В его волшебном доме рассказывают, как раньше жили поморы, отправляют посетителей в интерактивную экспедицию и учат создавать снег и превращать цветы в лед. Морковные деревья, мельница, перемалывающая жизненные сложности, и почта, откуда можно отправить открытку или письмо, дополнят впечатления.

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Измайловский кремль

В любое время года Измайловский кремль в Москве выглядит как сказочный терем, а зимой — тем более. В новогодний сезон здесь показывают иммерсивный спектакль по сказкам, предлагают гостям поучаствовать в квесте, расписать елочный шар и попить чай с блинчиками. Есть в Измайловском кремле и уличные игры с Дедом Морозом и Снегурочкой: хороводы и перетягивание каната.

Дом сказки «Лукоморье»

В коломенском Доме сказки гостям рассказывают о традициях празднования Нового года. Также можно побывать в волшебном лесу и познакомиться с Морозко во время иммерсивного представления. А потом — водить хоровод у елки и пить горячий чай с друзьями. Кроме того, в музее чеканят собственные сувенирные монеты и делают деревянных лесовичков на мастер-классах.

Резиденция Бабы-яги

У Бабы-яги, как и у Деда Мороза и Снегурочки, тоже есть своя резиденция. Она обосновалась в Удмуртии, в деревне Котловка, где неподалеку протекает речка под названием Яга. Сейчас лесная волшебница и ее помощники развлекают и взрослых, и маленьких посетителей сказочными представлениями, угощают обедами и устраивают тематические вечера.

Владения Девицы Метелицы

В Кировской области, в городе Вятские Поляны, поселилась находятся владения Девицы Метелицы, помощницы Деда Мороза. Метелица очень модная и обожает шляпы: даже жить предпочитает в музее головных уборов «Дом шляп». В гостях у нее можно увидеть коллекцию шапок сказочных героев, поучаствовать в мастер-классах и играх.

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