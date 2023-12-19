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Юрист назвал необходимые документы для отмены комиссий при оплате ЖКХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Президент России Владимир Путин 19 декабря подписал закон об отмене комиссий банков с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и нуждающихся в социальной поддержке граждан. О том, какие документы будут нужны для оформления данной льготы, «Известиям» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Согласно подписанному документу, комиссия не будет взиматься за оплату коммунальных услуг и пеней за просроченную или неполную оплату с физических лиц, которых государство определяет как нуждающихся в социальной поддержке. Перечень таких граждан будет установлен правительством. Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года.

Он отметил, что к подтверждению права на получению льготы необходимо подготовиться заранее, в том числе документально.

«Вопросами поддержки таких лиц занимаются районные отделы социальной защиты. Именно специалистам этих органов нужно принести такие документы, как пенсионное или инвалидное удостоверение, справки о состоянии здоровья и величине заработной платы, свидетельства о рождении детей, удостоверения ветерана труда или участника боевых действий. А в ответ получить документ, подтверждающий статус лица, нуждающегося в социальной поддержке», — рассказал Хаминский.

Дополнительная разгрузка: граждан защитят от банковских комиссий за оплату ЖКУ
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15 декабря Путин на встрече с лидерами политических партий отметил, что правительство РФ решило запретить банкам взимать с пенсионеров комиссию за уплату ЖКХ. Президент России назвал оговоркой свои слова об отмене комиссии за оплату ЖКХ для всех пенсионеров, а не только для льготников. Однако после этой оговорки было принято решение включить всех пенсионеров в перечень граждан, с которых не будет взиматься комиссия.

Ранее, 14 декабря, российский лидер заявил об отмене для пенсионеров комиссии банкам за оплату услуг ЖКХ в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным». Он подчеркнул, что тарифы на услуги ЖКХ должны увеличиваться в России мягко и своевременно.

Тогда же член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил «Известиям», что отмена комиссии за оплату услуг ЖКХ для пенсионеров — необходимая и очень своевременная мера. Депутат отметил, что в результате будет снижена финансовая нагрузка на россиян и граждане будут дополнительно защищены.

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