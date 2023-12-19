Путин заявил о выявленной при СВО необходимости перестроения системы связи в России
Спецоперация (СВО) на Украине выявила ряд проблем, например, необходимость перестроения системы связи и более эффективного применения современных технологий разведки. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«Вместе с тем, и мы об этом не раз говорили, проведение специальной военной операции выявило и проблемы. Так, нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки», — сказал российский лидер.
Кроме того, Путин подчеркнул необходимость улучшения целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также важность наращивания возможностей спутниковой группировки не только в зоне спецоперации, но и на глобальном уровне.
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