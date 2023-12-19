Путин подписал закон о приостановке налоговых договоров с 38 странами

Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий приостановку действия ряда положений налоговых договоров с недружественными странами, в том числе с Соединенными Штатами и Великобританией. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации 19 декабря.

В нем говорится о приостановке действия ряда статей договора России и США об избежание двойного налогообложения от 1992 года и Конвенции между российским и британским правительствами об избежание двойного налогообложения от 1994 года.

Кроме того, закон затрагивает приостановку налоговых соглашений с Германией, Данией, Испанией, Италией, Канадой, Норвегией, Финляндией, Францией, Чехией, Швейцарией, Кореей, Албанией, Японией и другими недружественными странами.

Подписание указа связано с изменившимися условиями экономической деятельности, что последовало за введением антироссийских санкций и давлением на экономику РФ.

Ранее, в августе Владимир Путин подписал соответствующий указ о приостановке отдельных положений договоров России по налогообложению с недружественными странами. Документ был опубликован 8 августа на официальном интернет-портале правовой информации. Действие перечисленных в указе документов приостановлено до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ или до прекращения действия соответствующих документов.