Москва приостанавливает соглашения по налогообложению с недружественными странами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров России по налогообложению с недружественными странами. Документ опубликован 8 августа на официальном интернет-портале правовой информации. В том числе указ касается США и стран Евросоюза (ЕС).

Как отмечено в документе, такое решение принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» из-за недружественных действий некоторых стран.

Действие перечисленных в указе документов приостановлено до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ или до прекращения действия соответствующих документов.

Глава государства поручил МИД РФ уведомить страны о приостановке положений налоговых договоров. Правительство, в свою очередь, должно будет внести в Госдуму соответствующий законопроект.

В июне Министерство финансов РФ расширило перечень стран, предоставляющих льготный режим налогообложения или не раскрывающих информацию при проведении финансовых операций. Так, список увеличился до 91 государства или территории. В него были добавлены страны, которые перестали обмениваться информацией с Россией после включения в черный список ЕС.

Данная ответная мера со стороны России на решения западных стран позволит уменьшить возможности для российского бизнеса использовать схемы с иностранными компаниями, с офшорными юрисдикциями, чтобы платить меньше налогов. Такое мнение выразил «Известиям» доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков.