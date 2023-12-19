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Генсек ОДКБ заявил о семи запланированных на 2024 год военных учениях

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: на 2024 год организация запланировала семь военных учений
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Фото: ТАСС/EPA/IGOR KOVALENKO
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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сложных условиях твердо и последовательно выдерживала курс на укрепление безопасности государств — членов объединения, заявил генсек организации Имангали Тасмагамбетов на заседании Совета и 16-го пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ 19 декабря, указано на официальном сайте ОДКБ.

Генсек также заявил, что ОДКБ на 2024 год подготовила обширную программу, в общей сложности запланировано семь совместных боевых учений, которые пройдут на территории России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана.

Тасмагамбетов пояснил, что в учениях примут участие Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР ОДКБ), Коллективные силы быстрого реагирования Центральноазиатского региона, Миротворческие силы ОДКБ, силы и средства материально-технического обеспечения разведки, органы управления и формирования специального назначения КСОР ОДКБ.

Также генсек ОДКБ отметил, что актуальная обстановка в мире требует углубленной работы на некоторых направлениях.

«Уважаемые парламентарии, ситуация, сложившаяся в мире, со всей очевидностью требует углубления работы на информационно-аналитическом и прогностическом треках», — сказал он.

Генсек организации также подчеркнул, что «для принятия верных, упреждающих решений требуется четкое представление о направлениях развития международной обстановки и связанных с ним потенциальных рисков».

Тасмагамбетов в этом контексте указал, что успех работы по этим направлениям «немыслим без поддержки со стороны влиятельных государственных организаций и исследовательских центров партнерских стран».

«Для этого уже сделано немало. С некоторыми из таких центров у секретариата имеются договоренности о сотрудничестве. Приглашаем в этой связи и парламентариев-партнеров подключиться к этой работе», — подытожил генсек.

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23 ноября Тасмагамбетов заявил, что создание объединенного штаба Вооруженных сил (ВС) стран — ОДКБ необходимо и является важнейшим вопросом. На это генсек указал в беседе с «Известиями» на саммите ОДКБ в Минске. Он напомнил, что в 2022 году ОДКБ приняла участие в купировании проблемы в Казахстане, который обратился к организации за помощью на фоне серьезных беспорядков в стране.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. До 1999 года в договоре также участвовали Грузия, Узбекистан и Азербайджан, однако они не продлили партнерство.

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