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СПБ Биржа разработала стратегию разблокировки активов инвесторов

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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СПБ Биржа согласовала с международными юридическими консультантами стратегию разблокировки активов участников торгов и их клиентов. Об этом сообщается на сайте торговой площадки 19 декабря.

Отмечается, что СПБ Банк — расчетный депозитарий биржи — готовит официальный запрос в управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) с предложением механизмов разблокировки активов. Так, предлагается вывести СПБ Банк из-под контроля находящейся под санкциями СПБ Биржи за счет уменьшения доли биржи в уставном капитале банка; уточнить генеральную лицензию OFAC для распространения ее действия на инвесторов, а также продлить ее срок действия; выпустить OFAC специальную лицензию, позволяющую разблокировать активы участников торгов; выпустить OFAC новую генеральную лицензию для разблокировки активов клиентов.

Торговая площадка уточнила, что сроки реализации стратегии не связаны с окончанием срока действия лицензии. Они будут зависеть от усмотрения управления по контролю за зарубежными активами американского министерства финансов. и того, какой механизм будет в результате согласован с OFAC.

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Ранее, 6 декабря, в пресс-службе СПБ Биржи сообщили «Известиям», что в России участники рынка готовятся к обмену замороженных активов российских инвесторов на средства иностранных со счетов типа «С». Расчетный депозитарий биржи принимает поручения от участников торгов на перевод иностранных бумаг внутри Национального расчетного депозитария.

OFAC ввело санкции против СПБ Биржи 2 ноября 2023 года. В итоге иностранные контрагенты приостановили взаимодействие с торговой площадкой, опасаясь ответственности за нарушение санкционного режима США. Заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев 7 ноября подчеркнул, что введение таких санкций демонстрирует опасность инвестиций россиян в иностранные ценные бумаги.

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