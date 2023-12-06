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СПБ Биржа начала готовиться к обмену заблокированных активов инвесторов

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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В РФ участники рынка готовятся к обмену замороженных активов российских инвесторов на средства иностранных со счетов типа «С», который предусматривается указом президента России Владимира Путина. Расчетный депозитарий СПБ Биржи с начала этого месяца принимает поручения от участников торгов на перевод иностранных бумаг внутри Национального расчетного депозитария (НРД), сообщили «Известиям» в пресс-службе СПБ Биржи.

«Участники рынка готовятся к обмену заблокированных активов российских инвесторов на средства иностранных инвесторов со счетов типа «С», предусмотренному указом президента РФ № 844. В связи с этим расчетный депозитарий СПБ Биржи с 1 декабря принимает поручения от участников торгов (брокеров) на перевод иностранных ценных бумаг только внутри НРД, вышестоящего депозитария для СПБ Банка», — отметили там.

Как уточняется, речь идет об иностранных ценных бумагах, которые были обособлены в прошлом году и находятся на неторговых разделах.

«В цепочке хранения таких бумаг присутствует НРД и вышестоящие иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream. Именно эти бумаги участник торгов может перевести внутри НРД со счетов расчетного депозитария СПБ Банк на собственные счета в том же НРД. К депозитарным операциям для целей обмена, согласно указу № 844, тариф за вывод ценных бумаг не применяется», — объяснили в пресс-службе торговой площадки.

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Ранее, 8 ноября, российский лидер подписал указ, который допускает обмен замороженными в России и за рубежом активами.

До этого, 22 августа, министр финансов Антон Силуанов заявил, что за рубежом заблокированы активы более 3,5 млн россиян. Общий объем средств составляет 1,5 трлн рублей.

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