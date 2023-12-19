В Ленинградской области годовалая девочка попала в больницу из-за отравления снегом

В городе Мурино Ленинградской области годовалая девочка съела во время прогулки снег и попала в больницу с отравлением, она находится в тяжелом состоянии. Об этом 19 декабря сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, ребенок гулял с мамой накануне днем. Вечером девочке стало плохо, и родители вызвали ей скорую помощь.

«Мать девочки рассказала медикам, что дочери стало плохо после того, как во время дневной прогулки она упала и съела некоторое количество снега. Девочку 2022 года рождения доставили в больницу в тяжелом состоянии», — рассказал собеседник.

Врачи установили связь состояния ребенка с воздействием токсического вещества, из-за чего у девочки начались проблемы с легкими. В данный момент за ее жизнь борются врачи.

Ранее, 2 декабря, в Москве школьница выпила уксусную кислоту, так как не хотела идти в школу. Как объяснила сама девочка, она выпила уксус с расчетом на то, что у нее заболит живот. Ее госпитализировали и поместили в токсикологическое отделение с ожогом пищевода.