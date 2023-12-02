В Москве школьница выпила уксус с целью прогулять уроки

В Москве школьница выпила уксусную кислоту, так как не хотела идти в школу. Ее доставили в токсикологическое отделение, сообщил 2 декабря источник «Известий».

Предварительно, семиклассница по каким-то причинам хотела пропустить уроки и сделала глоток уксусной кислоты 9%. После этого она вышла из дома, якобы направляясь в школу, но вернулась спустя 15 минут, попросив вызвать скорую помощь.

Как объяснила сама девочка, она выпила уксус с расчетом на то, что у нее заболит живот, и она не пойдет в школу. Ее госпитализировали и поместили в токсикологическое отделение с ожогом пищевода.

Похожий случай произошел в начале мая в Санкт-Петербурге. Там двухлетняя девочка попала в реанимацию с химическим ожогом пищевода после того, как выпила раствор аммиака. Сообщалось, что жизни ребенка ничего не угрожает.